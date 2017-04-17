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"أمل القبيسي" أكثر النساء تاثيرًا في الوطن العربى
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"أمل القبيسي" أكثر النساء تاثيرًا في الوطن العربى

الإثنين، 17 ابريل 2017 03:31 م

زار محمد شمس الدين، رئيس تحرير مجلة استثمارات الإماراتية،  الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة البرلمان، بدولة الإمارات العربية المتحدة “المجلس الوطني الاتحادي” وأهداها نسخة من المجلة بمناسبة اختيارها على صدارة قائمة مجلة استثمارات  لـ”نساء العرب الأكثر انجازاً في خدمة مجتمعاتهن للعام 2016”، عن دولة الإمارات 2017 وذلك لكونها، أول أمرأة تتولى رئاسة البرلمان في تاريخ الدول العربية.

تقدم محمد شمس الدين، بالشكر  للدكتورة أمل القبيسي، متمنيًا لها المزيد من الإنجاز والارتقاء بدور المرأة الإماراتية  في مسيرة الخير والنماء والتقدم والأزدهار لدولة الإمارات، حيث  حققت دولة الإمارات تلك الإنجازات الريادية، في وقت قياسي من تاريخ نشأة الدول والحضارات.

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