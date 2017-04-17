قال المهندس عصام بدوى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن مواطناً تسبب فى انهيار العمارة رقم 41 د، بمنطقة ابنى بيتك 2 بحدائق أكتوبر، بعدما قام بالحفر على عمق 20 متراً، للتنقيب عن الآثار.

وأشار بدوي، في تصريحات صحفية، إلى أن الانهيار حدث فى الساعة الثانية صباحا، ولم تتمكن الحماية المدنية من إنقاذ الضحية، وانتهى التواصل معه فى الساعة 4 صباحا، وتم التحفظ على العاملين بالتنقيب.