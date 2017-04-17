أنباء عن مد حالة «الطوارئ» في تركيا

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فى خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، أنباء عن مد حالة الطوارئ فى تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى تم أمس الأحد. وكان قد ...