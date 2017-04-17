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ترامب: «أول 90 يوماً من رئاستي كشفت فشل أوباما»
ترامب واوباما‎

ترامب: «أول 90 يوماً من رئاستي كشفت فشل أوباما»

الإثنين، 17 ابريل 2017 02:59 م

عاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للهجوم على سلفه باراك أوباما.

وفال ترامب، في تغريدات عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الأيام التسعين الأولى من رئاستي، كشفت الفشل التام في السنوات الثماني الماضية للسياسة الخارجية الأمريكية” - في إشارة لحكم أوباما -.

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