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أسباب انفجار «خط الغاز» في التجمع الخامس
انفجار خط غاز بالتجمع الخامس

أسباب انفجار «خط الغاز» في التجمع الخامس

الإثنين، 17 ابريل 2017 02:54 م

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، عن الأسباب الخفية، التي أدت إلى نشوب حريق بخط غاز بمنطقة التسعين بالتجمع الخامس السبت الماضي، ما أدى إلى انفجاره، الأمر الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 17 آخرين.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن السبب يرجع إلى عدم وجود علامات احترازية على خط الغاز، قبل نشوب الحريق التابع لشركة أنابيب البترول، وهو ما أدى إلى اصطدام لودر حفر  بالخط على عمق تحت الأرض أقصاه مترين، مما أحدث به شرخًا  نتج عنه حريق هائل.

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