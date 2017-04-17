 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 03:08 مساءً
روابط سريعة
وزير الاقتصاد الفرنسي يشيد بعلاقات بلاده مع موريتانيا
وزير الاقتصاد الفرنسي السابق إيمانويل ماكرون

وزير الاقتصاد الفرنسي يشيد بعلاقات بلاده مع موريتانيا

الإثنين، 17 ابريل 2017 02:47 م

أشاد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ميشيل سابين، بعلاقات بلاده مع موريتانيا .

وقال الوزير، في تصريحات للاذاعة الموريتانية اليوم عقب لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين في القصر الرئاسي في نواكشوط .
وأضاف سابين، إن العلاقات بين البلدين قوية ووطيدة ويتحدثان بصراحة ويبنيان معا مستقبلا مشتركا ، لافتا أن هذه الزيارة لتأكيد الثقة على قدرتنا على العمل معا في كافة المجالات.

وتابع قائلا : - كما تعلمون، فرنسا متعلقة وملتزمة بأمن العديد من البلدان التي تحتاج إلى أن تكون فرنسا حاضرة عسكريا لضمان أمنها.

وأوضح أنه على قناعة بأن الاقتصاد الموريتاني يمتلك القدرة على النهوض ، فرئيس الجمهورية وحكومته يمتلك مشاريع تنموية والتمويلات موجودة، وفرنسا تقدم دعمها في مجال التمويل، والشركات الفرنسية حاضرة ويجب عليها أن تكون أكثر حضورا في كل المجالات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3