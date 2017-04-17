أشاد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ميشيل سابين، بعلاقات بلاده مع موريتانيا .

وقال الوزير، في تصريحات للاذاعة الموريتانية اليوم عقب لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين في القصر الرئاسي في نواكشوط .

وأضاف سابين، إن العلاقات بين البلدين قوية ووطيدة ويتحدثان بصراحة ويبنيان معا مستقبلا مشتركا ، لافتا أن هذه الزيارة لتأكيد الثقة على قدرتنا على العمل معا في كافة المجالات.

وتابع قائلا : - كما تعلمون، فرنسا متعلقة وملتزمة بأمن العديد من البلدان التي تحتاج إلى أن تكون فرنسا حاضرة عسكريا لضمان أمنها.

وأوضح أنه على قناعة بأن الاقتصاد الموريتاني يمتلك القدرة على النهوض ، فرئيس الجمهورية وحكومته يمتلك مشاريع تنموية والتمويلات موجودة، وفرنسا تقدم دعمها في مجال التمويل، والشركات الفرنسية حاضرة ويجب عليها أن تكون أكثر حضورا في كل المجالات.