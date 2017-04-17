بكري يكذب المتحدث باسم وزارة الدفاع السعوديةالإثنين، 17 ابريل 2017 02:44 م
رد البرلماني والإعلامي “مصطفى بكري” على تصريحات مستشار وزير الدفاع السعودي “اللواء أحمد عسيري” المتحدث باسم قوات التحالف العربي، حول عرض الرئيس السيسي من 30 إلى 40 ألف جندي للمشاركة في تحرير اليمن.
وقال “بكري” في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “لقد سبق للرئيس السيسي أن نفي في 18-4-2015 أمام طلاب الكلية الحربيه صحة الشائعات التي تحدثت في هذا الوقت عن إرسال مصر قوات بريه مصريه للحرب في اليمن، وأكد ان الشعب المصري سيكون أول من يعلم بذلك رسميا ، إذا قررت مصر إتخاذ خطوة كهذه”.
وأضاف “وعندما أثير الموضوع مرة اخري نفت رئاسة الجمهوريه رسميا ما تناولته بعض وكالات الأنباء حول إرسال القاهرة قوات بريه الي اليمن، وأكدت أن هذا الخبر عار عن الصحه وأن مشاركة مصر في قوات التحالف العربي تقتصر فقط علي وحدات من قواتها البحرية والجوية”.
وتابع “وعندما يثار هذا الموضوع الأن كما ورد في حديث المتحدث العسكري السعودي فالواقع يكذب ذلك وآية أحاديث عن أقوال لاتجد طريقها علي أرض الواقع لا تعتبر حقائق”.
واختتم البرلماني تغريداته بـ” أنني لأعرف سببا لحديث المتحدث العسكري السعودي الذي أدلي به في مؤتمر صحفي أمس، ولكني علي يقين بأن الواقع يقول أن مصر ليس لها أية قوات بريه خارج حدودها وهذا هو المهم”.
وكان مستشار وزير الدفاع السعودي “اللواء أحمد عسيري” المتحدث باسم قوات التحالف العربي، قد قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية من 30 إلى 40 ألف جندي للمشاركة في تحرير اليمن.
وأضاف “عسيري” خلال حواره مع الإعلامي السعودي “تركي الدخيل”، أن منهجية العمل في اليمن عدم وضع قوات غير يمنية على الأرض اليمنية، مؤكدا أن الجيش المصري يشارك بقوات جوية وبحرية.
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