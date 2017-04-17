ذكر موقع “اي بي تايمز” البريطاني أن مجموعة هاكرز لم تكشف عن هويتها تمكنت من اختراق حساب “تويتر” الخاص بـ”بول جولدينج”، زعيم منظمة Britain First، والموقع الشخصى لنائب رئيس المنظمة “جايدا فرانسيس”، ونشرت المجموعة تهديدا وتحذيرات للمنظمة بضرورة “التوقف عن عنصرية ضد المسلمين”.

وأوضح الموقع البريطاني أن منظمة Britain Firs هي إحدى المنظمات اليمينة المتطرفة، التى تم حظرها فى لندن ومنعها من دخول أى مسجد داخل المملكة المتحدة.

ونجح الهاكرز في تغيير اسم حساب “بول جولدينج” ليصبح racist fucking chav، ثم سربوا معلومات شخصية تخص زعيم المنظمة بما فيها عنوان منزله، كما نشروا عبارات مشابهة على الموقع الإلكترونى الخاص بفرانسيس.