فتح نادى فتيات قنا أبوابه لاستقبال سيدات وفتيات قنا ، للاحتفال باعياد الربيع وشم النسيم وسط إجراءات امنية تقوم بها سيدات حيث ان النادى معد فقط لاستقبال السيدات والفتيات من داخل الاقليم وخارجه ، كما يعد فتيات قنا النادى الوحيد بالجمهورية المخصص للسيدات والفتيات.

وشدد مجلس إدارة النادى على عدم الاستخدام المفرض لادوات التصوير إلا تحت اشراف مسئولات الأمن خاصة عقب الخروج من حمام السباحة .

هذا بالاضافة للانشطة الرياضية والثقافية الاخرى داخل النادى.

وشهد النادى اقبالا كثيفا من السيدات والشابات لقضاء عطلة اعياد الربيع داخل اروقتة الرياضية والترفيهه