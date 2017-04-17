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القبض على امام مسجد ووكيل مدرسة يزوران العملات بالاسكندرية
كلابشات ضبط اعتقال سجن معتقل

القبض على امام مسجد ووكيل مدرسة يزوران العملات بالاسكندرية

الإثنين، 17 ابريل 2017 02:40 م
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ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على إمام مسجد ووكيل مدرسة كونا تشكيلا عصابيا تخصص في عمليات تزوير العملات الورقية متخذين من منطقة شرق المدينة مسرحا لنشاطهما الإجرامي.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، بالتنسيق مع ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه تفيد قيام كل من “ر ع ع”، 42 عاما، أمام وخطيب بإدارة الأوقاف، مقيم المعموره البلد-دائرة القسم، و”ا ا ا”، 52 عاما، وكيل مدرسة، مقيم مركز بيلا، محافظة كفر الشيخ، بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تقليد وترويج العملات الورقية الوطنية، ويتخذان من منطقة شرق الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

حيث يقوم الأول بتقليد العملات الوطنية بمسكنه، ويستعين بالثاني فى عمليات الترويج.

و تم ضبطهما،بحوزتهما جهاز لاب توب- طابعة ألوان-جهاز كشف العملات المقلدة ومجموعة من الأحبار والألوان – كمية من الأوراق مطبوع عليها وجهة العملة الوطنية فئة المائتى جنيه و المائة جنيه – كمية من الأوراق المطبوع عليها شيكات بنكية منسوبة لبنك الإسكندرية وبنك بار كليز وكمية من الأوراق المطبوع عليها العلامات التأمينية للعملات الورقية – مجموعة من الأوراق والمستندات المزورة المنسوب صدورها لوزارة القوى العاملة ومكتب تصديقات الإسكندرية التابع لوزارة الخارجية.

وبمواجهتهما..أقرا بحيازتهما للأدوات المضبوطة والعملات الوطنية المقلدة بقصد تقليدها وترويجها.

وبالعرض علي النيابة العامة، قررت حبسهما لمدة أربعة أيام إحتياطيًا على ذمة التحقيق على ان يراعى التجديد لهما فى الميعاد القانونى.

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