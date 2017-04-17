القبض على امام مسجد ووكيل مدرسة يزوران العملات بالاسكندريةالإثنين، 17 ابريل 2017 02:40 م
ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على إمام مسجد ووكيل مدرسة كونا تشكيلا عصابيا تخصص في عمليات تزوير العملات الورقية متخذين من منطقة شرق المدينة مسرحا لنشاطهما الإجرامي.
كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، بالتنسيق مع ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه تفيد قيام كل من “ر ع ع”، 42 عاما، أمام وخطيب بإدارة الأوقاف، مقيم المعموره البلد-دائرة القسم، و”ا ا ا”، 52 عاما، وكيل مدرسة، مقيم مركز بيلا، محافظة كفر الشيخ، بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تقليد وترويج العملات الورقية الوطنية، ويتخذان من منطقة شرق الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
حيث يقوم الأول بتقليد العملات الوطنية بمسكنه، ويستعين بالثاني فى عمليات الترويج.
و تم ضبطهما،بحوزتهما جهاز لاب توب- طابعة ألوان-جهاز كشف العملات المقلدة ومجموعة من الأحبار والألوان – كمية من الأوراق مطبوع عليها وجهة العملة الوطنية فئة المائتى جنيه و المائة جنيه – كمية من الأوراق المطبوع عليها شيكات بنكية منسوبة لبنك الإسكندرية وبنك بار كليز وكمية من الأوراق المطبوع عليها العلامات التأمينية للعملات الورقية – مجموعة من الأوراق والمستندات المزورة المنسوب صدورها لوزارة القوى العاملة ومكتب تصديقات الإسكندرية التابع لوزارة الخارجية.
وبمواجهتهما..أقرا بحيازتهما للأدوات المضبوطة والعملات الوطنية المقلدة بقصد تقليدها وترويجها.
وبالعرض علي النيابة العامة، قررت حبسهما لمدة أربعة أيام إحتياطيًا على ذمة التحقيق على ان يراعى التجديد لهما فى الميعاد القانونى.
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة» - محيط
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛…Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT
-
اليوم.. السعودية تحسم مصير أخطر «نساء داعش»Mon, 17 Apr 2017 07:49:09 GMT
-
أنباء عن مد حالة «الطوارئ» في تركيا
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فى خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، أنباء عن مد حالة الطوارئ فى تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى تم أمس الأحد. وكان قد ...Mon, 17 Apr 2017 10:14:51 GMT
-
مفاجأة.. مصر من أكبر 15 قوة اقتصادية في العالم
صنّف تقرير دولى مصر فى المركز الـ15 بين أكبر 32 قوة اقتصادية بالعالم بحلول عام 2050، وفقاً لصحيفة “اندبندنت” البريطانية اليوم، ليشهد العالم تغيرات جذرية عما هى عليه ...Mon, 17 Apr 2017 09:29:27 GMT
-
الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط. وأوضحت ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
الأمن يقتحم «مقابر قنا» لضبط مفجري الكنيستين
داهمت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة، منطقة المقابر المجاورة لمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، فى إطار استمرار ...Sun, 16 Apr 2017 10:46:05 GMT
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
-
إصابة 9 إثر إطلاق نار في قاعة احتفالات بولاية أوهايو
قالت الشرطة الأمريكية إن تسعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية اليوم الأحد في قاعة احتفالات بمدينة كولومبوس في ولاية أوهايو وإن الإصابات تتراوح بين الطفيفة والمهددة ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
الحوثيون يُكثفون إجراءات القمع في مناطق سيطرتهم باليمن
يعتزم المتمردون الحوثيون فرض حالة الطوارئ في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال وغرب اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، وفق وكالة الأنباء سبأ الموالية لهم الأحد. وقالت ...Sun, 16 Apr 2017 14:55:22 GMT