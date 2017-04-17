اشتبك عمرو جمال مهاجم الأهلي لفظيًا مع زميله وليد سليمان عقب مباراة الفريق أمام أسوان في الجولة 22 من الدوري المصري.

واحتد وليد سليمان على جمال في غرفة خلع الملابس بسبب طريقة الأخير السيئة داخل الملعب في الحديث عن إحدى الكرات الضائعة وكاد يتطور الأمر لولا تدخل اللاعبين لإنهاء المشادة في غياب الجهاز الفني الذي لم يكن قد وصل بعد إلى غرفة خلع الملابس.

كان وليد سليمان وعمرو جمال قد شاركا كبديلين في مباراة أسوان التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.