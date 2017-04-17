أعلن مجلس إدارة مصانع سكر نجع حمادى، أن مصانع السكر هذا العام حققت الانتاج المرجو منها خلال هذا العام ، وحصل للعام الثانى على التوالى على شهادة اعتماد الجودة “ايزو 9001” محقة أعلى نسبة ضمان جودة على مستوى مصانع السكر .

وقررت الشركة، توقف استقبال محصول القصب لهذا الموسم يوم 24 من الشهر الجاري، وآخر وردية انتاج لهذا الموسم الشتوي في الثانى من مايو استعدادا لبدا الموسم الصيفي القادم.

تقدم عادل ايوب رئيس قطاعات الانتاج بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى انجاح الموسم من عمال وادارين ومزارعين للقصب.