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برلماني يكشف عن «فوائد» فرض رسوم على «فيس بوك»
مراقبة فيس بوك

برلماني يكشف عن «فوائد» فرض رسوم على «فيس بوك»

الإثنين، 17 ابريل 2017 02:37 م

أكد رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، أنه تقدم باقتراح لفرض رسوم على مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حتى يمكن الكشف عن هوية مستخدميه منعًا لاستخدامه بشكل خاطئ ضد الدولة، متابعًا أنه لم يحدد مبلغ بعينه لفرضه كرسوم على الموقع.

أضاف “عبد الستار” - في مداخلة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان” على فضائية “الحياة”، اليوم الإثنين - أن هذا المقترح حال إقراره سيحد من الإرهاب ويعاقب كل من تسول له نفسه بالتحريض ضد الشعب المصري أو ينال من الجيش المصري العظيم أو الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى ضرورة تقنين أوضاع كل مستخدمي “فيسبوك” في مصر حرصًا على أم وأمان وسلامة الوطن.

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