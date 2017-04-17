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زعيم كوريا الشمالية يخرج عن صمته
زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يخرج عن صمته

الإثنين، 17 ابريل 2017 02:35 م

ذكرت وكالة وسائل إعلام كورية شمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون بعث برسالة اليوم إلى الرئيس السوري بشار الأسد دان فيها الولايات المتحدة لشنها هجوما صاروخيا على سوريا.

وجاء في رسالة احتفاء بالذكرى 71 لاستقلال سوريا عن فرنسا، بثتها وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم جونغ أون، اغتنم هذه المناسبة لاتهام الولايات المتحدة بالقيام “بعمل غزو متهور” على سوريا. كما جاء بشبكة “روسيا اليوم”

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي في رسالته عن “دعمه وتضامنه القويين لتحقيق العدالة التي تتمسك بها الحكومة والشعب السوري”.

وكانت الولايات المتحدة نفذت في 7 أبريل الماضي ضربة صاروخية في سوريا، ردا على مزاعم باستخدام دمشق لأسلحة كيميائية.

وكانت تلك الضربة التي استهدفت قاعدة جوية للجيش السوري قد أثارت حفيظة كوريا الشمالية، الا أن رسالة اليوم الى الرئيس السوري بشار الأسد، هي المرة الأولى التي ينتقد فيها الزعيم الكوري الشمالي شخصيا الولايات المتحدة.

الأسد بدوره بعث الأسبوع الماضي برسالتي تهنئة الى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمناسبة عيد ميلاد مؤسس البلاد كيم إيل سونغ الـ 105، والذكرى الخامسة لانتخاب الزعيم الحالي في أرفع المناصب.

وتلت الرسائل السورية برقية مماثلة من كيم جونغ أون، أرسلت إلى الرئيس السوري الخميس الماضي بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس حزب البعث الحاكم هناك.

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