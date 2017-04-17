قال اللواء محمد العدوى رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد، إنه سيتم الانتهاء من مشروع إقامة 4 محطات تنقية مياه شرب جديدة بالقرى البعيدة والنائية تحت إشراف وتمويل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فى شهر مايو المقبل .

واكد فى تصريح اليوم الاثنين أن المحطات التي ستدخل الخدمة هي محطة مدينة الفرافرة، بقدرة إنتاجية 450 متر مكعب/ ساعة، بتكلفة تصل إلي 20 مليون جنيه، ومحطة قرية عثمان بن عفان بقدرة 435 متر مكعب/ ساعة، بتكلفة 20 مليون جنيه، بالإضافة الي محطتى مياه قريتي “زراعة عشرة”، “أبو منقار”، لخدمة المناطق العمرانية الجديدة بالمركز .

وأضاف أن المشروع يتضمن حفر بئر مياه جوفي عميق، وإقامة محطة تنقية بجوار البئر نفسه، بهدف القضاء نهائيًا علي مشاكل مياه الشرب بهذه المناطق، والمتمثلة في تكرار انقطاع المياه عن المنازل، بسبب اعتماد بعض القرى علي محطات مياه شرب لقري مجاورة لها، مما يسبب ضعف في ضخ المياه النقية للمناطق البعيدة والنائية.