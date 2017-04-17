 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 03:16 مساءً
روابط سريعة
«الداخلية» تعلن أرقام هواتف للإبلاغ عن المتحرشين
شعار وزارة الداخلية المصرية

«الداخلية» تعلن أرقام هواتف للإبلاغ عن المتحرشين

الإثنين، 17 ابريل 2017 02:19 م

خصصت وزارة الداخلية، مجموعة من الأرقام للإبلاغ عن أي مضايقات أو تعرض لمحاولات التحرش خلال الاحتفالات بأعياد الربيع.

وشملت الأرقام ( 01126977222-01126977333-01126977444 ).

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن نشرت عناصرها في كافة الميادين والشوارع والحدائق والمراسي النيلية، لتأمين المواطنين ومكافحة جرائم التحرش أو التعرض لمضايقات من الآخرين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3