إجراءات أمنية مشددة ورفع حالة الطوارئ بشم النسيم في عدد من المحافظاتالإثنين، 17 ابريل 2017 02:17 م
اتخذت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات اجراءات أمنية مشددة ، وتم رفع حالة الطوارئ، وذلك تزامنا مع الاحتفال بمناسبة شم النسيم .
ففي شمال سيناء ، أكدت المصادر أنه تم اتخاذ عدة إجراءات أمنية مشددة على مداخل ومخارج المحافظة وفى مداخل ومخارج المدن .. كما تم نصب عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة ، ويتم تفتيش السيارات على الطرق المؤدية إلي شمال سيناء ، والاطلاع علي هويات المواطنين .. الى جانب تعزيز وتكثيف التواجد الأمني لرجال الأمن فى مختلف مناطق ومدن المحافظة ، وخاصة على الشواطىء وفى أماكن التجمعات المختلفة للاحتفال بالمناسبة .
وأشارت المصادر الى أن قوات الأمن عززت من تواجدها حول المقار الأمنية والمنشآت العامة والحكومية ، ويقوم خبراء المفرقعات بعمليات تمشيط واسعة وتطهير فى محيط تلك المنشآت عن طريق الأجهزة الحديثة والكلاب البوليسية ، بالإضافة إلي تمشيط مناطق التجمعات والمساكن ، واستمرار الحملات الأمنية والاستعدادات المكثفة لمواجهة أية طوارىء .
كما تم رفع درجات الاستعداد وإعلان الطوارىء علي مستوى جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والإسعاف ، وتوفير كميات من الأدوية لمواجهة الحالات المرضية .. إلى جانب استمرار الحملات المكثفة والمشتركة مع التموين والطب البيطرى للمرور على محلات بيع الأسماك وباقى المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات .. علاوة على نشر سيارات الإسعاف على المحاور والطرق الرئيسية وأماكن التجمعات فى الحدائق وعلى الشاطىء .
وقد تواجدت الأطقم الطبية فى أقسام الاستقبال والطوارىء فى المستشفيات والوحدات الصحية ، ومع سيارات الاسعاف .. استعدادا لاستقبال أية حالات مرضية وطارئة .
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