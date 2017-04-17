يحتفل المصريون بأعياد الربيع وشم النسيم خلال شهر أبريل، حيث يعد يوم شم النسيم أجازه رسمية لجميع القطاعات الخاصة والحكومية والمدارس والجامعات في مصر، وللمصريون طقوس وتقاليد خاصة في هذا اليوم من مأكل وتلوين بيض وبعض الفراخ الصغيرة (الكتاكيت ) والخروج للمتنزهات والحدائق والشواطئ.

لكن يختلف الاحتفال بشم النسم عند بعض المهن التي تزدهر اوقات المناسبات وخاصة فى صعيد مصر ويبقى كلا له رأيه فى طعم الاحتفال وتقديره له.

فتحي صابر :”المناسبات احساسها حلو”

يقول فتحي صابر سائق عربة اجرة بين المحافظات ، “المناسبات احساسها حلو، لكن ظروف العيشة صعبة ” ، يخرج فى الصباح المبكر لهذا اليوم ليبدأ يومه بتجهيز سيارته والاستعداد لأخذ دورة في موقف المحافظات وعقب ذلك يفتح ابواب سيارته لنقل الركاب الى المتنزهات والحدائق ، ويضيف : اشاهد الفرحة في عيون الاطفال اكثر منها من الكبار ، فحياة الطفل بريئة يسعى للفرح والمرح سواء مع اقرنائة او مع والديه.

اما بالنسبة ل “صابر ” فيقول : “في ان اكفى مستلزمات أسرتي من متطلبات وقوت اليوم فى ظل الارتفاع الموحش للأسعار وان تبقى لى وقت اخرج معهم على كورنيش النيل ، فأسرتي اولى بوقتي وفلوسي” .

سعيد: “رزق اليوم كثير”وخطيبتي بتقرح بالخروج

يعمل سعيد عامل مشروبات بأحد المقاهي بمدينة قنا ، والتي تشهد ازدحاما كثيفا من مرتادي المدينة في ذلك اليوم “اعياد الربيع ” ويقول الجيار ” ننتظر هذا اليوم وايام الاعياد الشعبية والمناسبات بفارغ الصبر لما فيه من رزق وفير واقبال كثيف من رواد المقاهي واحيانا كثيره في تلك المناسبات يتضاعف اجرنا اليومي ، نظرا للمجهود الكبير الذى نقوم به من تقديم الخدمات لمرتادي المقاهي وحين انتهاء وقتي المحدد اخرج للتنزه ولقاء خطيبتي فهي الاخرى لها حق على ولابد ان تفرح وافرح معها .

أم حسين : ” كبرنا على الاعياد بس ده موسم”

تبلغ من العمر العقد الخامس افترشت الرصيف في مدخل الكورنيش لبيع التسالي والترمس ، قادمة من محافظة الجيزة ، وتعقب قائلة ” محافظة قنا من المحافظات التي ارتادها كثيرا في تلك المواسم وخاصة قرب الاحتفال الكبير الذى سوف تشهده المدينة منتصف الشهر القادم وتقصد “مولد العارف بالله عبد الرحيم القنائى ” فهي مدينة منفوحة “على حد قولها” ورزقها في تلك الايام والمواسم كثير ، وتضيف نحن في رحاب العارف بالله وراجية رضى الله وبركته في رزقة ، اما الاحتفال نحن كبرنا على ذلك قائله ” كان زمان ” دلوقتى فرحة العيال الصغار .

استعدادات مكثفة

هذا وقد شهدت المدينة بكافة متنزهاتها اقبال كثيف من قاطني المدينة وشهد كورنيش النيل ارتفاع الاعداد والاسر بالإضافة لطلاب الجامعة والمدارس وقد كثفت قوات الامن بكافة شرائحها من تواجدها في الاماكن العامة والحدائق تحسبا لأى طارئ يعكر صفو تلك الفرحة .

وعلى جانب اخر منعت قوات الامن أي تجمعات او تواجد داخل متنزهات بحدائق قناطر نجع حمادي تجنبا لحدوث أي احتكاكات وخاصة لما شهدته مدينة ابو تشت شمال المحافظة من خلافات ثأرية لليوم الثاني على التوالي .

وأصدر عبد الحميد الهجان محافظ تعليماته بإلغاء الإجازات للأطباء والممرضين والعاملين بهيئة الإسعاف خلال الاحتفال بشم النسيم وزيادة أعداد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار اليوم بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة لاستقبال أي حالات مرضية والتعامل معها فورًا بالإضافة الى التأكد من حالة جميع سيارات الإسعاف وصلاحية المعدات والأجهزة الطبية بها وتوافر الأدوية والأمصال اللازمة لمواجهة أي حالات تسمم غذائي .

وأضاف انه تم تكليف مديريتي التموين والطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين لتكثيف حملات التفتيش والمرور اليومي على الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والرنجه للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية بها مع أخذ عينات من هذه المنتجات لفحصها وإعدام التالف منها حفاظًا على صحة المواطنين