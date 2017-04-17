أعلنت محافظة الأقصر عن إطلاق نظام «بنك الأفكار»، عبر الموقع الإليكتروني، للمحافظة وذلك بهدف إتاحة الفرصة لجميع المواطنين لطرح أفكارهم ومقترحاتهم من خلاله، والاستفادة منه في تعزيز مختلف اوجه التنمية وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين.

واكد محمد بدر محافظ الأقصر ان (بنك الأفكار) يأتي في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل مع المواطنين وتمكينهم من المشاركة في مساعيها التنموية بما يساهم في تطوير آليات العمل المؤسسي والارتقاء بالاداء .

واشار خالد سعيد مدير البوابة الاليكترونية بمحافظة الاقصر الي اهمية تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين ، وتشجيع روح المبادرة لديهم وفق أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من آرائهم بشكل يسهم في تعزيز التطوير للمحافظة .

واضاف محمد عبد العاطي مسئول بالبوابة الاليكترونية بمحافظة الاقصر ان بنك الافكار يعد بمثابة حاضنة للأفكار الإبداعية التي تعمل علي تطوير الخدمات، بما ينسجم مع معايير برنامج المحافظة لافتا الي انه عبارة عن نسخة مطورة من نظام المقترحات الإلكتروني، والمتاح علي الشبكة الإلكترونية يتم من خلاله استقبال الافكار وحفظها باسم صاحبها ولا يطلع عليها الا اعضاء البوابة دون الاخرين ويتم مناقشتها وإبداء الآراء بشأنها، والإضافة إليها للوصول بها إلى شكل نهائي يتميز بالإبداع والقابلية للتطبيق مؤكدا ان احدي اهداف بنك الأفكار بمحافظة الاقصر هو خلق أليه للتواصل والتفاعل بين المبتكرين واصحاب الخبرات المتنوعة وصناع القرار بالمحافظة وإشراك المواطنين والمؤسسات فى تنمية المجتمع الأقصرى والإرتقاء به، وذلك من خلال قيام المواطنين بطرح ما لديهم من أفكار فى المجالات الاقتصادية والخدمية والانتاجية للاستفادة منها فى تنمية المجتمع المحلى بالأقصر