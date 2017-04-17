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إجراءات أمن مشددة​ داخل مدينة الألومنيوم بقنا
مرور سيارات زحام

إجراءات أمن مشددة​ داخل مدينة الألومنيوم بقنا

الإثنين، 17 ابريل 2017 02:13 م
قنا : أحمد زكى

شهدت مدينة الألومنيوم شمال قنا إجراءات أمنية صارمة ومكثفة سواء من الامن الداخلي للشركة او قوات الشرطة ووحدات التدخل السريع بالإضافة لعدد كبير من الدفاع المدني والاسعاف ، وذلك مع بداية الاحتفالات بعيد شم النسيم وتوافد مئات الأسر لما تحتوية مدينة الألومنيوم من مسطحات خضراء كثيرة  .

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