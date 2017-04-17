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هكذا تم تدمير «الجيش الليبي»
المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العربية الليبية العقيد أحمد المسماري

هكذا تم تدمير «الجيش الليبي»

الإثنين، 17 ابريل 2017 02:11 م

قال العقيد أركان حرب أحمد المسماري المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية: إن ليبيا وصلت لمرحلة مهمة جدًا في الحرب على الإرهاب، وهناك أصوات دولية تعلو الآن وتقول أن ليبيا تقاتل الإرهاب كما تفعل بعض الدول الأخرى والتحالف الدولي في سوريا والعراق وكما تقاتل مصر الإرهاب في سيناء.

وأضاف في لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الإثنين، أن الإخوان الذين يستغلون الجماعات الإرهابية يحاولون ترويج فكرة أن ليبيا ليس بها إرهاب، وهو كلام منافي للواقع، مؤكدًا أن ليبيا جزء من العالم وليبيا لها النصيب الأكبر من الإهارب الذي يضرب العالم.

وأوضح أن الجيش الليبي كانت قوته في الوحدات الأمنية وتم تدمير هذه القوة بالكامل بعد 2011، وكانت هناك مؤامرة لتدمير الجيش الليبي وتم اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس رئيس الأركان العامة والتنكيل به بشكل غير إنساني، ثم تدمير قوات الصاعقة والمظلات، وبعد سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة وتحالفهم مع تنظيم القاعدة بدأوا في تفكيك القوات المسلحة الليبية.

وأشار المسماري إلى أنهم يواجهون في ليبيا منظومة تفخيخ وتلغيم غير مسبوقة، لافتًا إلى أنهم عثروا على كتيبات ببنغازي بشأن تصنيع المتفجيرات والمفردات المكتوبة بها هذه الكتيبات تدل على أنها عراقية أو سورية وتك كتابتها من قبل متخصصين.

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