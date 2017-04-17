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لجنة الانتخابات التركية: أوراق «اقتراع الاستفتاء» سليمة
أردوغان خلال الإدلاء بصوته

لجنة الانتخابات التركية: أوراق «اقتراع الاستفتاء» سليمة

الإثنين، 17 ابريل 2017 02:07 م
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قال رئيس لجنة الانتخابات العليا في تركيا، اليوم الاثنين، إن أوراق الاقتراع والمظاريف التي استخدمت في الاستفتاء الذي أجري، أمس الأحد، وزعتها اللجنة وهي سليمة.

وقال “سعدي غوفين” رئيس اللجنة متحدثا للصحفيين في أنقرة، إن قرارا اتخذته اللجنة في اللحظة الأخيرة للسماح بقبول أوراق اقتراع غير مختومة في الاستفتاء لم يكن الأول من نوعه، إذ أن الحكومة سمحت من قبل بمثل تلك الخطوة.

وقالت الحملة التي روجت لرفض التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس إن القرار أثار تساؤلات بشأن صحة التصويت.

وبعد التصويت، أمس الأحد، قال “غوفين” إن القرار اتخذ قبل فرز النتائج، وإن أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم ومن المعارضة الرئيسية كانوا حاضرين في كل مراكز الاقتراع تقريبا ووقعوا على محاضر اللجان الانتخابية.

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