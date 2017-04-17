أكد مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري عودة 247 مصريًا ووصول 67 شاحنة فارغة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف مدير الأمن - في تصريح اليوم الاثنين - أن المنفذ استقبل 247 مصريًا بينهم 198 وصول شرعي و49 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 668 شخصًا بينهم 241 مصرياً و428 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

وأضاف مدير الأمن أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 132 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي خلال، وإنهاء إجراءات وصول 67 شاحنة فارغة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.