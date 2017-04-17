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الإخوان عن «استفتاء تركيا»: درس في الديمقراطية
جماعة الاخوان المسلمين في الامارات

الإخوان عن «استفتاء تركيا»: درس في الديمقراطية

الإثنين، 17 ابريل 2017 02:01 م

هنأت جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر، تركيا لإقرار التعديلات الدستورية التي تقضي بتحول نظام الحكم التركي من برلماني إلى رئاسي.

وجاء في بيان نشرته الجماعة عبر صفحة الناطق الإعلامي باسمها، طلعت فهمي، على فيسبوك: “هذا الإنجاز التاريخي يعد نجاحًا للدولة وللشعب التركي – مؤيدين ومعارضين - وخطوة متميزة على طريق احترام إرادة الشعوب، تقدم درسًا بليغًا في الممارسة الديمقراطية والاحتكام لصندوق الانتخابات، وتلقن أنصار الحكم الاستبدادي درسًا في أخلاقيات ومبادئ حكم الشعوب” وفق تعبيره.

وأضاف بيان الجماعة، أن النتائج تمثل “انتصارًا كبيرًا لحرص الشعب التركي على التعبير عن إرادته الحرة والمضي قدمًا في تحقيق تطلعاته وآماله. وتأمل الجماعة أن تفتح نتائج هذا الاستفتاء الأبواب أمام عهد جديد تنطلق فيه تركيا إلى آفاق النهضة الشاملة”.

واختتم بيان الجماعة التي يقيم عدد كبير من قياداتها في تركيا، ما تسبب بتوتر كبير في العلاقات بين أنقرة والقاهرة: “حفظ الله تركيا من كل مكروه وسوء وحقق للشعب التركي نهضته المنشودة ورد عنه كيد المتربصين والكارهين، إنه سميع مجيب”.

وبنسبة 51.4 % حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حلمه، في تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى النظام الرئاسي.

وانتهت لجان فرز الأصوات،مساء أمس، وجاءت نسبة الموافقة على تعديلات الدستور 51،4 %، مقابل 48،6 % صوتوا بـ “لا”، وذلك بعد فرز 97،9 % من كامل صناديق الاقتراع، ما دفع أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم للاحتفال في الشوارع والميادين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية.

وستمنح مجموعة التعديلات التي صوت عليها الأتراك، “أردوغان” مزيداً من الصلاحيات؛ إذ إن السلطة التنفيذية ستصبح في يده بشكل كامل، وسيُلغى منصب رئيس الحكومة، ويمكن أن يبقى أردوغان رئيساً حتى العام 2029.

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