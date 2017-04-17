علقت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، على براءة المتهمين في قضية “مؤسسة بلادي”، مبدية فرحتها بخروج آية حجازي وزوجها من السجن.

وكتبت في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر” :” عن حرية آية حجازي بعد 3 سنوات حبس احتياطي ظلم، تعجز الكلام عن تهنئتك وتعويضك عن كل لحظة ظلم وحبس، ربنا ينتقم من اللي ظلمك ويعوضك”.

وكانت محكمة القضاء جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، قضت أمس الأحد ببراءة آية حجازي و77 آخرين من اتهامهم بالإتجار في البشر.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد دبوس، وأبو المجد أحمدو، وبحضور محمد وحيد ممثل النيابة، وسكرتارية طلعت عبده، وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المتهمين، محمد حسنين مصطفى، وآية محمد نبيل، وشريف طلعت محمد، وأميرة فرج محمد، وإبراهيم عبدربه أبو المجد، وكريم مجدي محمود، ومحمد السيد محمد، رمضان عبدالمعطي، كوِّنوا عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم، وتم احتجازهم داخل كيان مخالف للقانون، ودون ترخيص، وأطلقوا عليه «جمعية بلادى»، وهو شقة بالعقار رقم 31 بشارع محمد محمود بدائرة قسم عابدين بالقاهرة.

ويأتي إطلاق سراح آية بعد نحو أسبوع من عودة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أمريكا، وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من السيسي خلال زيارة الأخير لواشنطن إطلاق سراح المعتقلين الأمريكيين في مصر.