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مدير أمن القاهرة في جولة تفقدية لحديقة الأزهر
اللواء خالد عبد العال

مدير أمن القاهرة في جولة تفقدية لحديقة الأزهر

الإثنين، 17 ابريل 2017 01:51 م
متابعات

أجرى اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة جولة تفقدية داخل حديقة الأزهر للتأكد من توفير سبل الراحة للمواطنين احتفالا بيوم شم النسيم وأعياد الربيع لاستقبال زوار شم النسيم، وسيقوم بعمل زيارة للحدائق والمنتزهات لتفقد الحالة الأمنية.

وأصدر الأوامر بتوفير كل احتياطات وقام بدفع عدد من عناصر الشرطة النسائية لتأمين الحدائق.

وتمركزت الشرطة النسائية في أغلب الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، وخصوصا في محيط الحدائق والمتنزهات العامة والسينمات التي تشهد تجمعات ملحوظة.

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