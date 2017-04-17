 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 01:37 مساءً
روابط سريعة
في «شم النسيم».. لا حالات تسمم حتى الآن
وزارة الصحة المصرية

في «شم النسيم».. لا حالات تسمم حتى الآن

الإثنين، 17 ابريل 2017 01:37 م

أعلنت غرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة عن عدم ورود أي بلاغات بحالات تسمم أو حوادث حتى الآن، وأكدت أن الأوضاع مستقرة تزامنا مع احتفالات شم النسيم.

وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، كلف اليوم الإثنين، بانعقاد غرفة الأزمات منذ الصباح الباكر، لمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ الشاملة لتأمين احتفالات أعياد شم النسيم.

وشملت الخطة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الإجازات خاصة المستشفيات القريبة من الطرق السريعة بجميع المحافظات، وذلك برئاسة الدكتور خالد الخطيب، رئيس قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة.

وأكدت وزارة الصحة الدفع بــ 2715 سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية، مع التركيز على أماكن التجمعات والكاتدرائية المرقسية بالعباسية وكنيسة القديسين والكنائس الرئيسية والمتنزهات والحدائق العامة والكنائس الكبرى بعواصم المحافظات والأديرة.

وأشارت إلى رفع درجات الاستعداد بمراكز السموم بالمحافظات وتوافر الأدوية والأمصال المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية، والتنسيق بين مراكز السموم ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والإبلاغ الفورى عن أي حالات تسمم فور وصولها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3