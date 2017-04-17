في «شم النسيم».. لا حالات تسمم حتى الآن

أعلنت غرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة عن عدم ورود أي بلاغات بحالات تسمم أو حوادث حتى الآن، وأكدت أن الأوضاع مستقرة تزامنا مع احتفالات شم النسيم.

وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، كلف اليوم الإثنين، بانعقاد غرفة الأزمات منذ الصباح الباكر، لمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ الشاملة لتأمين احتفالات أعياد شم النسيم.

وشملت الخطة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الإجازات خاصة المستشفيات القريبة من الطرق السريعة بجميع المحافظات، وذلك برئاسة الدكتور خالد الخطيب، رئيس قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة.

وأكدت وزارة الصحة الدفع بــ 2715 سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية، مع التركيز على أماكن التجمعات والكاتدرائية المرقسية بالعباسية وكنيسة القديسين والكنائس الرئيسية والمتنزهات والحدائق العامة والكنائس الكبرى بعواصم المحافظات والأديرة.

وأشارت إلى رفع درجات الاستعداد بمراكز السموم بالمحافظات وتوافر الأدوية والأمصال المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية، والتنسيق بين مراكز السموم ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والإبلاغ الفورى عن أي حالات تسمم فور وصولها.

