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كشف مفاجآت صادمة في قضية «قاصرات الهرم»
زواج القاصرات

كشف مفاجآت صادمة في قضية «قاصرات الهرم»

الإثنين، 17 ابريل 2017 01:32 م

شفت تحقيقات نيابة الطفل، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، عن مفاجأة في واقعة تعرض 3 فتيات قاصرات من أطفال الشوارع للاغتصاب وهتك العرض، على مدار عامين من قبل أكثر من 35 شخصا من سائقي “التوك توك” والباعة الجائلين في شارع العريش بالهرم.

وقررت إحدى الفتيات المجني عليهن، بأنها حملت وأنجبت طفلا سفاحا، وتركته أمام أحد ملاجئ الأيتام في الجيزة لعدم تمكنها من الإنفاق عليه.

وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد أشرف مدير نيابة الطفل، أن جريمة هتك عرض واغتصاب الفتيات أزيح الستار عنها عندما ألقت مباحث رعاية الأحداث القبض على 3 فتيات بتهمة التسول وبعرضهن على النيابة قام المحقق بمناقشتهن حول ظروف وملابسات وجودهن في الشارع.

فقالت الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عاما أن كلا منهن تركت منزلها عقب انفصال والديها وتفكك الأسرة وأنهن تعرفن على بعضهن بالشارع، وتبين من التحقيقات أن الفتيات ينمن في قطعة أرض فارغة بجوار سنتر شهير بشارع العريش وذلك منذ قرابة عامين.

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