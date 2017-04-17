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450 معتمراً مصرياً يحررون بلاغات ضد الخطوط السعودية
الخطوط الجوية السعودية

450 معتمراً مصرياً يحررون بلاغات ضد الخطوط السعودية

الإثنين، 17 ابريل 2017 01:26 م

حرر 450 معتمرًا مصريًا بلاغات بشرطة السياحة في مطار القاهرة، اليوم الاثنين، ضد الخطوط الجوية السعودية بعد تأخر إقلاع طائرتهم المتجهة إلى جدة لمدة 7 ساعات كاملة دون أن يجري نقلهم إلى أحد الفنادق لحين سفرهم طبقًا لقوانين الطيران.

وشهدت صالة السفر بمبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي مشاجرات ومشادات بين المعتمرين المصريين المسافرين على الخطوط السعودية، بسبب تأخر رحلتهم المتجهة إلى المملكة.

وكانت سلطات المطار قد أنهت إجراءات سفر 450 معتمرًا مصريًا على رحلة الخطوط السعودية، رقم 3427 والمتجهة إلى جدة، ثم تبين عدم وصول الطائرة وهى من طراز بوينج 747 ــ جامبو، فاضطرت إلى تأجيل الرحلة 7 ساعات.

وتجمع الركاب بصالة الترانزيت احتجاجًا على عدم نقلهم إلى أحد الفنادق أو توزيع وجبات غذائية عليهم ثم توجهوا إلى شرطة السياحة لتحرير محاضر ضد شركة الطيران المعنية.

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