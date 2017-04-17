قام محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد اليوم بزيارة ميدانية للحديقة الدولية للاطمئنان على استعداد الحديقة لاستقبال زوارها خلال شم النسيم وتقديم كافة التسهيلات والخدمات للمواطنين بيسر وسهولة.

وتفقد المحافظ حديقة الحيوان الجديدة داخل الحديقة الدولية، والتي تضم حوالي 300 من الحيوانات والطيور المختلفة، مشددا على ضرورة وضع الحيوانات تحت إشراف الطب البيطري وأطباء حديقة الحيوان بالجيزة .

واحتفل المحافظ مع المواطنين بعيد الربيع، مؤكدا التنسيق مع الأمن ومرفق الاسعاف بتوفير وحدات داخل الحديقة للتأمين المواطنين وسرعة مواجهة أي طارئ.

كما تفقد المحافظ مرسى الأتوبيس النهري بحي بولاق واطمأن على توافر كافة احتياطات الآمان بكافة المراسى التابعة للهيئة مع التأكيد على توافر وسائل النجاة داخل كل الوحدات مع وسائل الإطفاء وتطبيق كافة اشتراطات الحماية المدنية والالتزام الكامل بالحمولات المقررة وعدم السماح نهائيا بأى زيادة فى أعداد الركاب.

كما اطمأن المحافظ على ربط الوحدات مع المراسى وغرفة العمليات الخاصة بالهيئة لاسلكيا، والتأكد بصفة مستمرة على سلامة خطوط سير الرحلات من خلال منظومة تأمين كاملة لحركة الأتوبيسات النهرية خلال رحلاتها على سطح النيل.

رافق المحافظ - في جولته - اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، واللواء رزق علي رئيس هيئة النقال العام وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النقل العام.