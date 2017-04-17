محافظ القاهرة يحتفل مع المواطنين بعيد الربيع ويتأكد من تقديم كافة الخدماتالإثنين، 17 ابريل 2017 01:52 م
قام محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد اليوم بزيارة ميدانية للحديقة الدولية للاطمئنان على استعداد الحديقة لاستقبال زوارها خلال شم النسيم وتقديم كافة التسهيلات والخدمات للمواطنين بيسر وسهولة.
وتفقد المحافظ حديقة الحيوان الجديدة داخل الحديقة الدولية، والتي تضم حوالي 300 من الحيوانات والطيور المختلفة، مشددا على ضرورة وضع الحيوانات تحت إشراف الطب البيطري وأطباء حديقة الحيوان بالجيزة .
واحتفل المحافظ مع المواطنين بعيد الربيع، مؤكدا التنسيق مع الأمن ومرفق الاسعاف بتوفير وحدات داخل الحديقة للتأمين المواطنين وسرعة مواجهة أي طارئ.
كما تفقد المحافظ مرسى الأتوبيس النهري بحي بولاق واطمأن على توافر كافة احتياطات الآمان بكافة المراسى التابعة للهيئة مع التأكيد على توافر وسائل النجاة داخل كل الوحدات مع وسائل الإطفاء وتطبيق كافة اشتراطات الحماية المدنية والالتزام الكامل بالحمولات المقررة وعدم السماح نهائيا بأى زيادة فى أعداد الركاب.
كما اطمأن المحافظ على ربط الوحدات مع المراسى وغرفة العمليات الخاصة بالهيئة لاسلكيا، والتأكد بصفة مستمرة على سلامة خطوط سير الرحلات من خلال منظومة تأمين كاملة لحركة الأتوبيسات النهرية خلال رحلاتها على سطح النيل.
رافق المحافظ - في جولته - اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، واللواء رزق علي رئيس هيئة النقال العام وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النقل العام.
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة» - محيط
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛…Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT
-
اليوم.. السعودية تحسم مصير أخطر «نساء داعش»Mon, 17 Apr 2017 07:49:09 GMT
-
أنباء عن مد حالة «الطوارئ» في تركيا
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فى خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، أنباء عن مد حالة الطوارئ فى تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى تم أمس الأحد. وكان قد ...Mon, 17 Apr 2017 10:14:51 GMT
-
مفاجأة.. مصر من أكبر 15 قوة اقتصادية في العالم
صنّف تقرير دولى مصر فى المركز الـ15 بين أكبر 32 قوة اقتصادية بالعالم بحلول عام 2050، وفقاً لصحيفة “اندبندنت” البريطانية اليوم، ليشهد العالم تغيرات جذرية عما هى عليه ...Mon, 17 Apr 2017 09:29:27 GMT
-
الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط. وأوضحت ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
الأمن يقتحم «مقابر قنا» لضبط مفجري الكنيستين
داهمت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة، منطقة المقابر المجاورة لمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، فى إطار استمرار ...Sun, 16 Apr 2017 10:46:05 GMT
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
-
إصابة 9 إثر إطلاق نار في قاعة احتفالات بولاية أوهايو
قالت الشرطة الأمريكية إن تسعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية اليوم الأحد في قاعة احتفالات بمدينة كولومبوس في ولاية أوهايو وإن الإصابات تتراوح بين الطفيفة والمهددة ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
الحوثيون يُكثفون إجراءات القمع في مناطق سيطرتهم باليمن
يعتزم المتمردون الحوثيون فرض حالة الطوارئ في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال وغرب اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، وفق وكالة الأنباء سبأ الموالية لهم الأحد. وقالت ...Sun, 16 Apr 2017 14:55:22 GMT