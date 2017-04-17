قال الإعلامي نشأت الديهي، الخبير بالشأن التركي، إن الإخوان في قطر وتركيا، والذين كانوا يهاجمون الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بأنها مستبدة، هم الآن من يدعون الأتراك للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية في تركيا ستحول أردوغان إلى شبه إله، مؤكدًا أن النتيجة بنعم أو لا ستدخل أردوغان إلى “نفق مظلم”.

وأضاف “الديهي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم، الاثنين، أنه خلال الـ3 سنوات الماضية سجلت تركيا أعلى مستويات قمع الحريات ووضع رقابة على الصحافة والإعلام، مؤكدا أن كل المقريبين من أردوغان انفضوا من حوله مثل عبد الله جول، متوقعًا عدم استمرار أردوغان حاكمًا لتركيا أكثر من عام وسيكون مستقبل تركيا غامضًا، متسائلا: “هل سيصمت الناتو عما يجري في تركيا؟”.

وأكد الخبير بالشأن التركي، أن التعديلات الدستورية في تركيا ستحول “أردوغان” إلى شبه إله وتحقق سعيه في تشكيل الخلافة العثمانية، مشيرا إلى أن النتيجة بنعم أو لا ستدخل أردوغان إلى نفق مظلم، لافتا إلى أن النتيجة حتى الآن تدل على أن هناك انقساما كبيرا داخل المجتمع التركي، موضحا أن نجاح أردوغان سيجعله ينتقم من الأكراد والقوميين، وإعلان انتهاء الفترة “الأتاتوركية” وبدء “الخلافة الأردوغانية”.