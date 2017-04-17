ماذا يعني نجاح أردوغان في «استفتاء تركيا»؟!الإثنين، 17 ابريل 2017 01:21 م
قال الإعلامي نشأت الديهي، الخبير بالشأن التركي، إن الإخوان في قطر وتركيا، والذين كانوا يهاجمون الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بأنها مستبدة، هم الآن من يدعون الأتراك للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية في تركيا ستحول أردوغان إلى شبه إله، مؤكدًا أن النتيجة بنعم أو لا ستدخل أردوغان إلى “نفق مظلم”.
وأضاف “الديهي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم، الاثنين، أنه خلال الـ3 سنوات الماضية سجلت تركيا أعلى مستويات قمع الحريات ووضع رقابة على الصحافة والإعلام، مؤكدا أن كل المقريبين من أردوغان انفضوا من حوله مثل عبد الله جول، متوقعًا عدم استمرار أردوغان حاكمًا لتركيا أكثر من عام وسيكون مستقبل تركيا غامضًا، متسائلا: “هل سيصمت الناتو عما يجري في تركيا؟”.
وأكد الخبير بالشأن التركي، أن التعديلات الدستورية في تركيا ستحول “أردوغان” إلى شبه إله وتحقق سعيه في تشكيل الخلافة العثمانية، مشيرا إلى أن النتيجة بنعم أو لا ستدخل أردوغان إلى نفق مظلم، لافتا إلى أن النتيجة حتى الآن تدل على أن هناك انقساما كبيرا داخل المجتمع التركي، موضحا أن نجاح أردوغان سيجعله ينتقم من الأكراد والقوميين، وإعلان انتهاء الفترة “الأتاتوركية” وبدء “الخلافة الأردوغانية”.
-
اليوم.. السعودية تحسم مصير أخطر «نساء داعش»Mon, 17 Apr 2017 07:49:09 GMT
-
"الإسعاف": 15% من البلاغات التي نتلقاها "كاذبة"
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛ لاستقبال أي ...Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT
-
مفاجأة.. مصر من أكبر 15 قوة اقتصادية في العالم
صنّف تقرير دولى مصر فى المركز الـ15 بين أكبر 32 قوة اقتصادية بالعالم بحلول عام 2050، وفقاً لصحيفة “اندبندنت” البريطانية اليوم، ليشهد العالم تغيرات جذرية عما هى عليه ...Mon, 17 Apr 2017 09:29:27 GMT
-
الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط. وأوضحت ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
الأمن يقتحم «مقابر قنا» لضبط مفجري الكنيستين
داهمت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة، منطقة المقابر المجاورة لمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، فى إطار استمرار ...Sun, 16 Apr 2017 10:46:05 GMT
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
-
إصابة 9 إثر إطلاق نار في قاعة احتفالات بولاية أوهايو
قالت الشرطة الأمريكية إن تسعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية اليوم الأحد في قاعة احتفالات بمدينة كولومبوس في ولاية أوهايو وإن الإصابات تتراوح بين الطفيفة والمهددة ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
الحوثيون يُكثفون إجراءات القمع في مناطق سيطرتهم باليمن
يعتزم المتمردون الحوثيون فرض حالة الطوارئ في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال وغرب اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، وفق وكالة الأنباء سبأ الموالية لهم الأحد. وقالت ...Sun, 16 Apr 2017 14:55:22 GMT
-
محافظة القاهرة مستعدة لشم النسيم.. وغرفة عمليات على مدار الساعة
أصدرت محافظة القاهرة، تقريرا حول أهم استعدادتها لاستقبال شم النسيم، وأعياد الأقباط، وأهمها تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة، تعمل على مدار 24 ساعة، وربطها بغرف ...Sun, 16 Apr 2017 14:22:24 GMT