مصر والكاميرون تبحثان تعزيز التعاون في مجال البترول والتعدينالإثنين، 17 ابريل 2017 01:20 م
بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع وزير المعادن والصناعة والتنمية التكنولوجية الكاميروني، إيرنست جابو أبوبو، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات البترول والتعدين ونقل وتبادل الخبرات في مجال استغلال الثروات المعدنية؛ بما يفتح افاقاً واعدة للشراكة بين البلدين.
وأكد وزير البترول اهتمام قطاع البترول بتوسيع قاعدة أعماله في الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المنفعة الاقتصادية المتبادلة بين مصر ودول إفريقيا التي تزخر بالكثير من الثروات المعدنية غير المستغلة، وفق بيان لوزارة البترول اليوم.
وأشار الوزير إلى أنه اللقاء تناول الرؤية الحالية لتطوير النشاط التعديني في مصر والثروات التعدينية التي تتمتع بها وتحديث البنية التشريعية والقوانين المنظمة للعمل التعديني، وكذلك توجه الوزارة لجذب الاستثمارات في مجال استغلال الثروة المعدنية وتطوير نماذج الاستثمار التعديني.
كما تحدث الوزير عن التوجه لطرح المزايدات والتركيز على التوسع في تصنيع الخامات المعدنية لزيادة العائدات وتحقيق أقصى منفعة بدلاً من تصديرها خاماً لتعظيم القيمة المضافة، وأبدى الوزير استعداد مصر لتقديم المشورة والدعم الفني ونقل الخبرات الى الكاميرون في مجال التعدين مشيراً إلى أن هناك فرصا واعدة للتعاون بين البلدين في هذا المجال.
من جانبه، أعرب الوزير الكاميروني عن سعى بلاده لدعم التعاون مع مصر في مجالات البترول والتعدين واستغلال كافة الفرص المتاحة للتكامل في الصناعات البترولية والتعدينية، مؤكدًا على الاهتمام الكبير باكتساب ونقل الخبرات المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرا الى أنه طلب الاستفادة من الخبرة المصرية في تدريب الكوادر العاملة في مجال التعدين وتنظيم زيارات للمواقع التعدينية في مصر.
ومن المقرر أن يعقد الوزير الكاميروني - خلال زيارته للقاهرة - لقاءات مع الشركات البترولية المصرية العاملة في مجالات الصيانة والحفر وتوصيل الغاز الطبيعي والتي ستشمل شركات: صان مصر وبترومنت وغاز مصر والحفر المصرية، لاستعراض أنشطة وإمكانات هذه الشركات والفرص المتاحة للعمل في السوق الكاميرونية.
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