وزير النقل يتابع حركة الملاحة النيلية والسكك الحديدية ومترو الانفاقالإثنين، 17 ابريل 2017 01:18 م
قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات واللواء رضا اسماعيل رئيس هيئة النقل النهري ، بجولة تفقدية لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصا على سلامة المواطنين خاصة مع الاحتفالات بشم النسيم والتي يكون نهر النيل نزهة مفضلة لعدد كبير من المواطنين .
وتفقد الوزير عددا من المراسي النيلية بدءا بمرسى ماسبيرو فمرسى الساحل ثم مرسى الوراق حيث تفقد الوزير عددا من المراكب وتأكد من سلامة التراخيص وإجراءات اﻻمن والسلامة بها.
ووجَّه الدكتور هشام عرفات قيادات النقل النهري ، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بالاستمرار في فحص كل المراكب النيلية التي تنقل ركابا والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان .
كما تابع الدكتور هشام عرفات ،انتظام حركة خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق والموانئ البحرية وذلك من خلال تقارير غرفة العمليات والأزمات بالوزارة.
وتواصل وزير النقل مع رؤساء الهيئات في الجهات التابعة للاطمئنان على سير العمل وتقديم خدمة مميزة للجمهور ففي قطاع السكك الحديدية واطلع الوزير على سير العمل وانتظام حركة تشغيل القطارات وانتظام مواعيد القيام والوصول، وعلى استمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة 147، وعلى الارقام «0225753555- 01274422925».
كما تابع وزير النقل انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق حيث شهدت الحركة انتظاما في الخطوط الثلاثة ومتابعة دقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفق على خطوط المترو واستمرار تلقى شكاوى ومقترحات الركاب على الخط الساخن 16048.
كذلك تابع الدكتور هشام عرفات انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري وعدم وجود حوادث مروربة كما شهدت جميع الموانئ البحرية في الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر، انتظاما في حركة الملاحة.
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