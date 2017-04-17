الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غداً.. والعظمى بالقاهرة 32الإثنين، 17 ابريل 2017 02:02 م
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء ارتفاع اخر فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على أغلب الانحاء نهارا وان ظل معتدل على السواحل الغربية ويكون مائل للبرودة ليلا.
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها غربية الى جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الاحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 17 32
الإسكندرية 15 23
مطروح 15 23
بورسعيد 17 25
دمياط 17 24
بلطيم 16 24
الإسماعيلية 16 34
السويس 17 34
العريش 12 29
نخل 10 31
طابا 11 31
الطور 18 29
مرسى علم 20 31
الغردقة 19 32
شرم الشيخ 21 31
رفح 11 28
كاترين 08 24
سيوة 15 29
المنيا 15 33
الفيوم 15 33
رأس سدر 17 31
أبوسمبل 19 33
وسط الدلتا 17 32
أسيوط 16 33
سوهاج 17 34
الأقصر 18 35
أسوان 19 35
شلاتين 18 31
حلايب 20 28
الوادى الجديد 16 35
قنا 18 34
نويبع 20 29
السلوم 14 23
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 26 38
المدينة 20 33
الرياض 22 35
المنامة 26 31
أبوظبى 26 36
الدوحة 27 36
الكويت 23 30
دمشق 06 24
بيروت 16 22
عمان 09 23
القدس 11 22
غزة 16 25
بغداد 17 32
مسقط 28 34
صنعاء 10 29
الخرطوم 23 37
طرابلس 20 27
تونس 13 26
الجزائر 14 21
الرباط 15 31
نواكشوط 19 32
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 01 16
اسطنبول 06 11
اسلام اباد 24 40
نيودلهى 27 44
جاكرتا 25 32
بكين 11 23
كوالامبور 25 32
طوكيو 14 23
أثينا 12 19
روما 08 20
باريس 02 13
مدريد 10 27
برلين -02 06
لندن 03 12
مونتريال 05 11
موسكو -05 03
نيويورك 06 15
واشنطن 09 22
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