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محافظ الوادي الجديد يوجه بحصر الآبار الكبريتية للسياحة العلاجية
محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط

محافظ الوادي الجديد يوجه بحصر الآبار الكبريتية للسياحة العلاجية

الإثنين، 17 ابريل 2017 01:09 م
أ ش أ

وجه محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط بحصر جميع الآبار وتحديد بئر بكل مركز لضمه إلى السياحة العلاجية ورفع كفاءته وتجهيزه لاستقبال الزائرين والسياح مع رفع كفاءة الطرق المؤدية إليه فيما لا يؤثر على الزراعات والمزارعين بالمنطقة.
وقال المحافظ - في تصريح اليوم الإثنين - إن المحافظة تتمتع بمناخ مثالي تجعلها أكثر المناطق جذبا للسياحة بصفة عامة والسياحة العلاجية والاستشفائية بصفة خاصة، وذلك نظرا لوجود عيون المياه الطبيعية المعدنية التى تتمتع بدرجة حرارة تصل إلى 45 % مئوية، وكذلك البيئة النظيفة الخالية مـن كافـة أنواع التلوث البيئي بشتى صوره الأمر الذي جعلهـا تنفرد بهـذه المميزات، كما تمتلك المحافظة العديد من المقومات السياحية التي تؤهلها لوضعها على الخريطة السياحية العالمية.

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