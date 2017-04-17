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بعد أن «بلكها».. مجنونة النني: أنا آسفة لأني حبيتك
محمد النني

بعد أن «بلكها».. مجنونة النني: أنا آسفة لأني حبيتك

الإثنين، 17 ابريل 2017 01:10 م

أعربت كريستين جينر، والملقبة بعاشقة أو مجنونة “محمد الننى”، عن حزنها الشديد، بعد أن قام لاعب خط وسط نادى أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، بحظرها عبر حسابه الرسمى على “تويتر”.

وعلقت عاشقة الننى على حسابها الشخصى عى تويتر قائلة: ” بعد كل ما فعلته لهذا الرجل! قام بحظرى! تعلمون جميعا لماذا؟ لأنني أحبه كثيرا.. ولكن أنا آسفة على هذه الحب”.

يذكر أن كريستين جينر تبلغ من العمر 18 عامًا، تدافع دائمًا عن اللاعب المصرى محمد الننى، ولقبت بمجنونة الننى.

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