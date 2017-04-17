 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 01:46 مساءً
روابط سريعة
إصابة العشرات في اشتباكات بين طلاب والقوات الحكومية بكشمير الهندية
تظاهرات في كشمير

إصابة العشرات في اشتباكات بين طلاب والقوات الحكومية بكشمير الهندية

الإثنين، 17 ابريل 2017 01:13 م
أ ش أ

أصيب العشرات فى اشتباكات اندلعت بين طلاب والقوات الحكومية اليوم الاثنين فى الشطر الهندى من إقليم كشمير خلال مظاهرات مناهضة للهند.
وذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية أن الاحتجاجات بدأت فى مدينة سريناجار بعدما خرج المئات من طلاب الجامعات الى الشوارع احتجاجا على غارة شنتها الشرطة على إحدى الكليات فى بلدة بولواما الجنوبية أول أمس السبت، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 50 طالبا.
وكان اتحاد طلاب جامعة كشمير قد دعا المواطنين الى المشاركة فى احتجاجات اليوم بدعوى أن العنف الذى وقع يوم السبت الماضى يسلط الضوء على سياسة الهند الوحيدة فى كشمير .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3