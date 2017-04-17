أصيب العشرات فى اشتباكات اندلعت بين طلاب والقوات الحكومية اليوم الاثنين فى الشطر الهندى من إقليم كشمير خلال مظاهرات مناهضة للهند.

وذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية أن الاحتجاجات بدأت فى مدينة سريناجار بعدما خرج المئات من طلاب الجامعات الى الشوارع احتجاجا على غارة شنتها الشرطة على إحدى الكليات فى بلدة بولواما الجنوبية أول أمس السبت، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 50 طالبا.

وكان اتحاد طلاب جامعة كشمير قد دعا المواطنين الى المشاركة فى احتجاجات اليوم بدعوى أن العنف الذى وقع يوم السبت الماضى يسلط الضوء على سياسة الهند الوحيدة فى كشمير .