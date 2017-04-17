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الجامعة العربية تنظم احتفالية لتكريم رئيس وزراء البحرين.. بعد غد
جامعة الدول العربية - عمرو موسى

الجامعة العربية تنظم احتفالية لتكريم رئيس وزراء البحرين.. بعد غد

الإثنين، 17 ابريل 2017 01:04 م
أ ش أ

تنظم جامعة الدول العربية احتفالية كبيرة بعد غد الأربعاء يكرم خلالها أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، وذلك في ضوء الجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلها على مدار العقود الماضية في دفع عجلة التنمية بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية الوزير المفوض محمود عفيفي بأنه من المنتظر أن يمنح الأمين العام خلال الاحتفالية “درع جامعة الدول العربية للريادة في مجال العمل التنموي العربي” للمسئول البحريني الكبير.
وأوضح المتحدث أن الأمين العام أصدر قرارا بأن يتم عقد هذه الاحتفالية بشكل سنوي كتقليد يهدف لتكريم الشخصيات والمسئولين العرب الذين لديهم إسهامات كبيرة في مجال العمل التنموي، وإلقاء المزيد الضوء على هذه الإسهامات باعتبارها نموذجا يحتذى به في مجال تحقيق التطور والتقدم المنشود في المجتمعات العربية.
وأضاف أن الاحتفالية سيحضرها عدد من الشخصيات الهامة، على المستويين الرسمي وغير الرسمي، من بينهم الأمينان العامان السابقان للجامعة العربية، عمرو موسى والدكتور نبيل العربي.

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