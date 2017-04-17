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"الإسعاف": 15% من البلاغات التي نتلقاها "كاذبة"
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"الإسعاف": 15% من البلاغات التي نتلقاها "كاذبة"

الإثنين، 17 ابريل 2017 01:03 م
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قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛ لاستقبال أي حالات طارئة في أعياد الربيع.

أضاف “الأنصاري” - خلال لقاء خاص بفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين - أنهم يتلقون البلاغات عن وقوع حوادث على الرقم 123، موضحًا أنهم يوجهوا مجموعة من الأسئلة للمبلغ للتأكد من صحة البلاغ، وأن 15% من البلاغات التي يتلقونها “كاذبة”.

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