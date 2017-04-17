قابيل: مصر تشارك بفعاليات منتدى «الحزام والطريق» ببكين الشهر المقبلالإثنين، 17 ابريل 2017 01:01 م
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر ستشارك في فعاليات منتدي “الحزام والطريق” المقرر انعقاده بالعاصمة الصينية بكين خلال يومي 14-15 مايو المقبل والذي يناقش عددا من الموضوعات الهامة والمؤثرة في مستقبل الاقتصاد العالمي تتضمن التكامل الاقتصادي والمالي وإزالة العوائق التجارية وتنسيق السياسات وربط المرافق بالإضافة إلي التواصل بين الشعوب والتعاون في مجالات الفكر والإبحاث ، مشيرا إلي أنه من المتوقع مشاركة عدد من الوزراء المصريين في فعاليات المنتدي .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير التجارة والصناعة مع سونج ايقوه سفير الصين بالقاهرة والذي استعرض خلاله مستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر وجمهورية الصين الشعبية وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلي عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك .
وقال قابيل في بيان نقلته الوزارة اليوم الإثنين إن مبادرة الحزام والطريق تستهدف الربط البري والبحري بين قارتي آسيا وأوروبا ، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تقع ضمن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير كما تقع مصر بالنطاق الجغرافي لطريق الحرير البحري .
ولفت قابيل إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ العام الماضي نحو 11 مليار دولار كما تبلغ الاستثمارات الصينية بالسوق المصري حاليا 594 مليون دولار في مجالات الصناعة والخدمات التمويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تحتل الصين المرتبة الـ 21 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.
ومن جانبه قال سفير الصين بالقاهرة إن مبادرة الحزام والطريق تتضمن إقامة شبكة من الطرق البرية والبحرية تربط الصين بدول الجوار والشركاء التجاريين ، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تحقيق الإستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين منطقة آسيا والباسيفيك من خلال توفير البنية الأساسية وشبكات النقل اللازمة بما ينعكس ايجابيا علي تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الواقعة في نطاق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير .
وأضاف أن مشروعات الربط البري والبحري لمبادرة الحزام والطريق تشمل اكثر من 60 دولة في قارة اسيا واوربا وافريقيا من بينها مصر ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتم تمويله من خلال عدد من المؤسسات المالية العالمية تتضمن البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق طريق الحرير والذي يبلغ رأسماله 40 مليار دولار والمجموعة القيادية لتطوير وتنمية مشروعات مبادرة الحزام والطريق والاتحاد التجاري للحزام الاقتصادي لطريق الحرير .
ومن المقرر أن يلتقى قابيل عددا من الوزراء الصينيين خاصة وزيري التجارة والتنمية الاقتصادية لبحث تعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك بين البلدين .
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