قالت عزة عبد الحميد، أول سيدة تتولى منصب عمدة، إن شخصية العمدة في الحقيقة تختلف عن صورة العمدة التي تظهر في الدراما التليفزيونية، مضيفة أن العمدة صديق لأهل القرية، ويهتم لحل مشاكلهم.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن العمدة معه ضبطية قضائية، وله الحق في القبض على أي شخص بدون إذن نيابة، مشيرة إلى أن العمودية ليست وراثة.