 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 01:32 مساءً
روابط سريعة
أول سيدة «عمدة»: المنصب في الحقيقة يختلف عن الدراما التلفزيونية
عزة عبد الحميد

أول سيدة «عمدة»: المنصب في الحقيقة يختلف عن الدراما التلفزيونية

الإثنين، 17 ابريل 2017 01:00 م
متابعات

قالت عزة عبد الحميد، أول سيدة تتولى منصب عمدة، إن شخصية العمدة في الحقيقة تختلف عن صورة العمدة التي تظهر في الدراما التليفزيونية، مضيفة أن العمدة صديق لأهل القرية، ويهتم لحل مشاكلهم.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن العمدة معه ضبطية قضائية، وله الحق في القبض على أي شخص بدون إذن نيابة، مشيرة إلى أن العمودية ليست وراثة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3