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«الطب البيطري»: ضبط طن أسماك رنجة فاسدة في الأسواق
رنجه وفسيخ

«الطب البيطري»: ضبط طن أسماك رنجة فاسدة في الأسواق

الإثنين، 17 ابريل 2017 12:57 م
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قالت الدكتورة فاطمة الدسوقي، مدير المكتب الفني بهيئة الطب البيطري بالقاهرة، إن هيئة الطب البيطري وضعت خطة لاستقبال أعياد الربيع، منذ أول شهر أبريل، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، والغاء الإجازات.

كشفت “الدسوقي” - خلال لقاء خاص بفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين - أنه تم ضبط 3.5 طن من المواد الغذائية الفاسدة منذ أول شهر أبريل، وحتى الآن، موضحة أنه تم ضبط طن أسماك رنجة فاسدة، و2.5 طن لحوم فاسدة خلال حملات التفتيش.

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