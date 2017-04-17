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«الصحة»: توفير 132 مصلاً لعلاج تسمم آكلات «شم النسيم»
وزارة الصحة المصرية

«الصحة»: توفير 132 مصلاً لعلاج تسمم آكلات «شم النسيم»

الإثنين، 17 ابريل 2017 12:37 م

قال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والطوارىء بوزارة الصحة، إن غرفة العمليات منعقدة منذ يوم الخميس؛ لبحث سبل التأمين الصحي عند الكنائس، وفي الأماكن العامة والمتنزهات، مشيرًا إلى أنه يوجد 2700 سيارة إسعاف موزعة على المناطق الحيوية وحول الكنائس، فضلًا عن وجود 10 من لانش الإسعاف النهري.

أشار “الخطيب” - خلال لقاء خاص بفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين - إلى أن وزارة الصحة وفرت 132 مصل لعلاج حالات التسمم من تناول الأسماك المملحة كالفسيخ والرنجة، موضحًا أن علاج المريض بالتسمم تصل تكاليفه إلى 210 ألف جنيه.

حذر المواطنين، من تناول الأسماك مجهولة المصدر، منوهًا بأنهم لم يتلقوا أي بلاغات بوجود حالات تسمم حتى الآن.

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