ظهرت علامات التعجب الشديد على البرتغالى إيناسيو المدير الفنى للزمالك، بعد أحداث مباراة مصر المقاصة بالأسبوع الـ22 للدورى، والتى رفض النادى الأبيض خوضها مساء الأحد، مما يهدد الفريق بعدة عقوبات بعد اعتباره مهزوما بثنائية نظيفة بخلاف خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم وتغريمه 200 ألف جنيه.

وأكد إيناسيو أنه لم يتعرض لموقف مشابه طوال مسيرته التدريبية الطويلة، ولأول مرة منذ دخوله عالم التدريب يكون فريقه مرتبطا بمباراة ولا يعرف مصيرها فى نفس اليوم قبل أن يتم الاستقرار على خوض مران فقط فى نفس توقيت اللقاء.

وأبدى إيناسيو ضيقه الشديد لأن هذه الأجواء لا تساعد على النجاح وسيكون الزمالك مهددا بمزيد من الأزمات داخل صفوفه فى الفترة المقبلة، خاصة أن الحالة النفسية للاعبين ليست جيدة بسبب الأحداث الأخيرة والخسائر المتتالية بمسابقة الدورى، موضحًا أنه منذ توليه المسئولية يحاول معالجة الأزمات ولم الشمل، لكن هذه الأمور تزيد من تعقيد المشاكل بالنسبة له داخل الفريق.