هناك طقوس خاصة للاحتفال بعيد شم النسيم عند المصريين، تتمثل في تناول الأسماك بكافة أشكالها وأسمائها من فسيخ ورنجة وملوحة، وذلك على الرغم من التحذيرات العديدة من أضرار هذه الأكلات “المصرية الخالصة”.

ولصحتك عزيزي القارئ.. نحاول خلال السطور القادمة التركيز على بعض النصائح الخاصة بالتعامل مع هذه الأسماك المملحة في هذا اليوم الجميل.

حذر الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، من تناول الفسيخ لأنه يسبب العديد من المشاكل الصحية:

- التهاب موضعي حول الفم وفي الشفاه ويصاحبه إحساس بالحرقان والألم.

- التهاب مؤلم في العينين يؤدي إلى الإحمرار وتورم الجفون.

- حساسية بالجلد في صورة ارتكاريا حادة ورغبة شديدة في الحكة، وقد تتطور لتورم الشفاه واحتقان شديد بالحلق والزور يؤدي، إلا الشعور بالاختناق يصل إحياناً لدخول العناية المركزة ويستدعي العلاج بالكورتيزون.

- التهابات بجدار المعدة والأمعاء والتلبك المعوي.

- تسمم غذائي خطير نتيجة التلوث الشديد بسموم أنواع من البكتريا الضارة.

أسماك منتهية الصلاحية

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، في حديث خاص لـ”محيط”، أن هذه الأسماك قد تكون منتهيه الصلاحيه أو غير صحية، وذلك نتيجة لقلة الملح بالفسيخ أو عدم تركه وقتاً كافياً لمدة لا تقل عن 30 يوماً، كما أنه يتم تركه مكشوفاً فيتلوث بالأتربه والرصاص والحشرات كالذباب، مشيراً إلى أن أي فساد أو تلوث به لا يستطيع المستهلك اكتشافه بالعين المجردة أو حاسة الشم، لأن طبيعة رائحتها النفاذة تغطي على أي روائح فاسدة، فلا يستطيع المستهلك التعرف على التالف منها.

وعن أعراض التسمم الغذائي، يؤكد بدران أن أعراضه تبدأ بعد عدة ساعات إلى 36 ساعة من تناول الفسيخ الفاسد، أن الأعراض الأولى للتسمم تظهر بعد 8 إلى 12 ساعة من تناول الفسيخ، وهى عبارة عن زغللة في العين وازدواجية في الرؤية وجفاف بالحلق وصعوبة في الكلام والبلع وضعف بالعضلات تبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وتنتقل إلى باقي الجسم، بالإضافة إلى ضيق في التنفس وفشل في وظائف التنفس التي من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.

وأوضح بدران أن سموم الفسيخ لا يبطل مفعولها إلا عند تعرضه لدرجة حرارة مائة مئوية‏،‏ ولمدة عشر دقائق عن طريق القلي في الزيت‏،‏ وأن الرنجة هى البديل الآمن للفسيخ‏،‏ نظراً لطهيها وتعرضها للحرارة الشديدة.‏

وحذر بدران من تناول الفسيخ للأشخاص الذين يمثل لهم خطراً على صحتهم، وهم الأطفال والحوامل والمرضعات، ومرضى القلب والكبد والكلى وقرحة المعدة، لذا ينصح بدران بعدم الإسراف فى تناول الأسماك المملحة وتناول السمك المشوي والسلطه وشرب عصير الليمون.

وأضاف أن حساسية حبوب اللقاح تعد واحدة من ثلاثة تغيرات جوية، تصاحب شم النسيم وهى الاختلاف في درجات الحرارة والرطوبة وحبوب اللقاح والرياح المحملة بالأتربة، والتي تعرض الجسم لمختلف أنواع الحساسية؛ نتيجة لأنها تكون محملة أيضاً بحبوب اللقاح؛ وحساسية حبوب اللقاح هى واحدة من نوعين من الحساسية تصيب المصريين في شم النسيم، إلى جانب حساسية .

أعراض التسمم الغذائي

يؤكد بدران أن أعراضه تبدأ بعد عدة ساعات إلى 36 ساعة من تناول الفسيخ الفاسد، أن الأعراض الأولى للتسمم تظهر بعد 8 إلى 12 ساعة من تناول الفسيخ، وهى عبارة عن زغللة في العين وازدواجية في الرؤية وجفاف بالحلق وصعوبة في الكلام والبلع وضعف بالعضلات تبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وتنتقل إلى باقي الجسم، بالإضافة إلى ضيق في التنفس وفشل في وظائف التنفس التي من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.

وأوضح بدران أن سموم الفسيخ لا يبطل مفعولها إلا عند تعرضه لدرجة حرارة مائة مئوية‏،‏ ولمدة عشر دقائق عن طريق القلي في الزيت‏،‏ وأن الرنجة هى البديل الآمن للفسيخ‏،‏ نظراً لطهيها وتعرضها للحرارة الشديدة.‏

تناول الفسيخ ولكن بشروط:

- مكان الشراء يكون من محال معروفة.

- أن يكون الفسيخ قوي ومتماسك ورائحته غير نفاذه أكثر من المقبول.

- إلا يتناول الفرد أكثر من 100 جرام.

- يجب إزالة الرأس والأحشاء وإضافة الخل والليمون لقتل البكتيريا، حيث أن هذا الوسط الحامضي لا يناسب وجود البكتيريا‏.

كيف تتعرف على الأسماك منتهية الصلاحية؟

- قلة الملح بالفسيخ.

- عدم تركه وقتاً كافياً لمدة تقل عن ٣٠ يوماً.

- يغلب الإعتماد على أسماك غير طازجة.

- تركها مكشوفة فتتلوث بالأتربه والرصاص والحشرات كالذباب.

- عملية تصنيع الأسماك المملحة تساعد علي نمو البكتيريا اللاهوائية.

نصائح لصحتك:

- عدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة.

- أي فساد أو تلوث بها لا يستطيع المستهلك إكتشافه بالعين المجردة أو حاسة الشم لأن طبيعة رائحتها النفاذة تغطي على أي روائح فاسدة، ولا يستطيع المستهلك التعرف على التالف منها.

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- السمك المشوي أفضل من الفسيخ.

وحذر بدران من تناول الأطفال الفسيخ والرنجة لارتفاع نسبة الأملاح فيها واحتمال إصابة الأطفال بالنزلات المعوية أو التسمم.

وأوضح بدران أن الرنجة أقل خطورة من الأسماك المملحة الأخري لأنها تتعرض للحرارة قبل تناولها.

ولحمايتك لا تنسى تناول عصير الليمون والخس والبصل، كما نصح بتناول الفواكه بعد الأكل لإحتوائها على كميات عالية جداً من البوتاسيوم والأملاح المعدنية التي تساعد على الهضم، محذراً من تناول كوب الشاي بعد الأكل مباشرةً، لأنه يمتص الحديد الموجود بالجسم، ويمكن استبداله بعصير الليمون بالنعناع.