نصائح طبية قبل تناول «الرنجة» و«الفسيخ» في شم النسيم

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن تناول الفسيخ ضار، ووجبة غير صحية تمامًا، مضيفًا أنه إذا كان من الضروري تناوله، فلا يجب الإكثار منه.

وأضاف “الناظر”، في تصريحات تليفونية لفضائية “المحور”، صباح اليوم الاثنين، أنه لا توجد مشكلة فى تناول “الرنجة”، مطالبًا بعدم تناول كميات كبيرة منها، حيث تؤثر الأملاح الزائدة علي الكلى والكبد.

ونصح رئيس المركز القومي للبحوث السابق بضرورة التأكد من مصدر تلك الأسماك المملحة، فضلًا عن ضرورة ارتداء الأقطان والملابس البيضاء وغطاء للرأس لتجنب حدوث التهابات بالجسم.

وطالب “الناظر” من المواطنين في حالة حدوث حالة تسمم سرعة التوجه إلي أقرب مستشفي ليتم إسعافه علي الفور، وعدم اللجوء إلي الإسعافات الأولية.