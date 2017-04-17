 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 01:35 مساءً
روابط سريعة
نصائح طبية قبل تناول «الرنجة» و«الفسيخ» في شم النسيم
هاني الناظر

نصائح طبية قبل تناول «الرنجة» و«الفسيخ» في شم النسيم

الإثنين، 17 ابريل 2017 12:17 م

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن تناول الفسيخ ضار، ووجبة غير صحية تمامًا، مضيفًا أنه إذا كان من الضروري تناوله، فلا يجب الإكثار منه.

وأضاف “الناظر”، في تصريحات تليفونية لفضائية “المحور”، صباح اليوم الاثنين، أنه لا توجد مشكلة فى تناول “الرنجة”، مطالبًا بعدم تناول كميات كبيرة منها، حيث تؤثر الأملاح الزائدة علي الكلى والكبد.

ونصح رئيس المركز القومي للبحوث السابق بضرورة التأكد من مصدر تلك الأسماك المملحة، فضلًا عن ضرورة ارتداء الأقطان والملابس البيضاء وغطاء للرأس لتجنب حدوث التهابات بالجسم.

وطالب “الناظر” من المواطنين في حالة حدوث حالة تسمم سرعة التوجه إلي أقرب مستشفي ليتم إسعافه علي الفور، وعدم اللجوء إلي الإسعافات الأولية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3