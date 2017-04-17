أستاذ آثار: لا وجود لـ«شم النسيم» في الحضارة القديمةالإثنين، 17 ابريل 2017 12:15 م
قال مصطفى عطا الله، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد عيد باسم شم النسيم في الحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى أن مظاهرة الاحتفال بعيد شم النسيم الآن مرتبطة بالحياة اليومية للمصري القديم من تناول الفسيخ والرنجة والخضراوات كالخس والبصل والأخضر.
وأضاف “عطا الله” خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد”، على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين، أن الأسماك المملحة كانت الغذاء الأساسي المصريين القدماء من عصور ما قبل التاريخ، مشيرا إلى أن الأبحاث الجديدة أثبتت أن المصريين أصحاب حضارة عمرها 10 آلاف عام وليست 7 آلاف عام كما يقول البعض.
وأوضح أن البيضة كانت رمز لأشهر الآلهة المصرية القديمة وهو الإله آمون، مؤكدا أن الإنسان المصري القديم كان يتسم بالرقي والتحضر.
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