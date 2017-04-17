عرض برنامج “صباح أون” على فضائية “أون لايف”، اليوم الإثنين، تقريرًا مصورًا عن أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة في أسواق القاهرة، بمناسبة أعياد شم النسيم.

وأوضح أحد أصحاب المحلات، في تصريحات للبرنامج، أن أسعار الرنجة والفسيخ ارتفعت بشكل كبير، حيث زاد سعر الرنجة هذا العام من 30 جنيهًا إلي 55 جنيهًا، والفسيخ من 100 إلي 145 والسردين وصل لـ50 جنيهاً.

وأضاف آخر: “السمك البورى غالى أصلًا، فعقبال ما يتملح ويجى لازم يغلى، فى ناس بيفرق معاها وناس لا، وده موسم، والغالى مش بيبقى فيه مكسب قائلا: حتي الليمون وصل 25 جنيها كده لازم الفسيخ يغلي اوي”.