ألقى ضباط قسم شرطة المعصرة، القبض على أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بعد اختلاف الطرفين على شراء الفول من المطعم.

البداية كانت ببلاغ لقسم شرطة المعصرة بحدوث مشاجرة ومصابين بشارع ترعة الخشاب عرب سلام ـ دائرة القسم، وعلى الفور تحركت قوة من القسم وتم فض المشاجرة وألقى القبض على أطرافها وهم طرف أول “سيد ص” 23 سنة عامل (مصاب بطلق نارى بالبطن فتحة دخول) وبحوزته سلاح ناري “فرد خرطوش عيار 12 مم “، وتم نقله لمستشفي حلوان العام، وحسن م 49 سنة، موظف وبحوزته سلاح ابيض ( مطواة)، “خالد ح” 25 سنة حاصل على دبلوم تجارة ( مصاب بجرح قطعى بالرأس ) ” نجل الثاني “.

وفى الطرف الثانى من المشاجرة تم القبض على كل من “مرسي ا” 34 سنة صاحب مطعم، وبحوزته سلاح نارى “بندقية آلية عيار 7.63×39 تحمل أرقام 2700206 , خزينة بها عدد 18 طلقة من ذات العيار” (غير مبلغ بسرقتها)، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الثالث والرابع بسبب شراء كمية من الفول استعان خلالها الثاني بباقي الطرف الأول لمناصرته تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض.

فتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، والأسلحة المضبوطة مع كل متهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.