نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فى خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، أنباء عن مد حالة الطوارئ فى تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى تم أمس الأحد.

وكان قد أدلى الأتراك بأصواتهم، أمس الأحد، على تعديلات دستورية من شأنها توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تم التصويت بنسبة 51.2 % بالموافقة على التعديلات الدستورية، مقابل 48.8 %صوتوا بـ”لا”، وذلك بعد فرز كامل صناديق الاقتراع.