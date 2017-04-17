 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 12:16 مساءً
روابط سريعة
أنباء عن مد حالة «الطوارئ» في تركيا
الجيش التركي - تركيا ‎

أنباء عن مد حالة «الطوارئ» في تركيا

الإثنين، 17 ابريل 2017 12:00 م

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فى خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، أنباء عن مد حالة الطوارئ فى تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى تم أمس الأحد.

وكان قد أدلى الأتراك بأصواتهم، أمس الأحد، على تعديلات دستورية من شأنها توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تم التصويت بنسبة 51.2 % بالموافقة على التعديلات الدستورية، مقابل 48.8 %صوتوا بـ”لا”، وذلك بعد فرز كامل صناديق الاقتراع.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3