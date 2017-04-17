أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر اهتمام الدولة المتزايد باستغلال موارد مصر الضخمة من الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وضمان استدامتها، وقالت إن الدولة تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية مستدامة، حيث وضعت هدفا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22 % من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020.

وأضافت الوزيرة - خلال لقائها مع مورتن لانجشولدت المدير الإقليمي لشركة (سكاتك سولار) النرويجية، بمقر الوزارة، حيث بحثا زيارة استثمارات الشركة في مصر - أنها تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال؛ بما يسهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة، ورحبت الوزيرة باستثمارات الشركة النرويجية فى مصر خاصة فى مجال الطاقة الشمسية.

بدوره، أوضح المدير الإقليمي للشركة النرويجية أن الشركة تعتزم مع عدد من المستثمرين ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ضخ 3 مليارات دولار استثمارات فى مصر، ضمن برنامج تعريفة التغذية للطاقة الشمسية، ومن المنتظر أن تضخ الشركة 500 مليون دولار فى شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم انشاء 40 محطة طاقة شمسية فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان، والمستهدف الانتهاء منه فى 2018، والتى ستولد 1800 ميجاوات.

وأضاف أن مصر تمتلك موارد متميزة للطاقة الشمسية، كما لديها امكانيات كبيرة لطاقة الرياح، وهو ما يجعل الشركة تسعى لضخ استثمارات فى مجال الطاقة المتجددة.